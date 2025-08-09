Melito Porto Salvo e Condofuri: controlli a tappeto dei carabinieri sulla SS 106, denunciato un 55enne per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

Intensificati i controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, nell’ambito di un piano di prevenzione rafforzato per la stagione estiva. L’attività, concentrata soprattutto lungo la Strada Statale 106 – tristemente nota per l’alto tasso di incidentalità – ha portato a un bilancio consistente: oltre 100 veicoli controllati, più di 150 persone identificate e sanzioni per un totale di circa 1.500 euro.

Le pattuglie hanno rilevato numerose infrazioni, tra cui spiccano il mancato uso delle cinture di sicurezza e sorpassi azzardati con attraversamento della linea continua, comportamenti che mettono a serio rischio la sicurezza propria e altrui. Non sono mancati i casi di conducenti trovati alla guida con patente o revisione scaduta: per loro è scattato il ritiro del documento e la sospensione del veicolo dalla circolazione.

In un episodio, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 55enne per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, sin dall’inizio del controllo, si è mostrato insofferente, arrivando a inveire verbalmente e a minacciare i Carabinieri senza alcun motivo.