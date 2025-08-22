Marino Massari, affiliato alla Sacra Corona Unita, evade dal carcere di Palmi: rintracciato e bloccato. Uilpa: 5 evasioni in 5 giorni

È Marino Massari, di 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso pugliese «Strigliuglio», l'uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che aveva avviato le ricerche dell’uomo insieme alla Polizia di Stato e ai carabinieri.

Massari sarebbe evaso, sfuggendo al controllo del personale del carcere, arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri. Il detenuto è stato individuato in una strada di Palmi mentre tentava di allontanarsi ed è stato subito ricondotto in carcere.

«Ancora una volta, dunque, sono le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria a porre rimedio, con professionalità, impegno e sacrificio, alle inefficienze ancestrali del sistema carcerario del Paese», afferma Gennarino De Fazio, segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria che rende noto l’episodio.

«L'epilogo positivo della vicenda, tuttavia, non la cancella, così come resta interamente e inaffrontata l’emergenza penitenziaria, che si protrae da troppo tempo ed è caratterizzata soprattutto da condizioni di detenzione indegne per un paese civile, anche a causa del fortissimo sovraffollamento, ma anche da quelle lavorative, che non solo sono proibitive, rischiose e insalubri, ma con i trattenimenti in servizio che si protraggono anche per 26 ore continuative, espongono gli agenti al "caporalato di stato" , commenta poi il segretario della UILPA PP.