Reggina, riapre la campagna abbonamenti sino a sabato 7 ottobre. Ecco i prezzi

La Fenice Amaranto Reggio Calabria, nel ringraziare i 2.707 abbonati che hanno scelto di abbonarsi entro il 30 settembre scorso, comunica la riapertura della Campagna Abbonamenti 2023/24.

A partire dalle ore 12 di martedì 3 fino a sabato 7 ottobre, sarà possibile sottoscrive la tessera stagionale on line circuito Vivaticket e sul territorio di Reggio Calabria presso Bcenters in via Sbarre Centrali 260/B, orario continuato 9.00/19.30

PREZZI ABBONAMENTI (diritti di prevendita esclusi)

INTERO

Curva Sud € 71

Tribuna Laterale € 165

Tribuna Centrale € 260

Vip € 378

DONNE

Curva Sud € 47,50

Tribuna Laterale € 142

Tribuna Centrale € 236

Vip € 331

UNDER 14

Tutti i settori € 47,50

OVER 65

Curva Sud € 47,50

Tribuna Laterale € 123

Tribuna Centrale € 142

Vip € 378