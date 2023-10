L'ex tecnico della Reggina Pippo Inzaghi verso la panchina della Salernitana

Si deciderà a Milano il destino dell’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il presidente Danilo Iervolino, l'amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Le parti dovranno valutare l’operato del tecnico portoghese che è a forte rischio esonero. Il numero uno del club campano intende dare uno scossone all’ambiente ma prima vuole essere certo di avere tra le mani l’alternativa giusta per provare a risollevare la Salernitana. Da quanto filtra, però, l'incontro servirà anche per chiarire altri aspetti. In caso di esonero di Sousa il nome in pole è Filippo Inzaghi, svincolatosi dopo l’esclusione della Reggina dal campionato di serie B. Il tecnico nativo di Piacenza sarebbe pronto a sposare con entusiasmo il progetto Salernitana e di ritrovare la serie A.

Più defilati i nomi di Andrea Stramaccioni, Vladimir Pektovic e Beppe Iachini. Ma prima la Salernitana dovrà decidere se esonerare Sousa o se concedere al tecnico un’ultima chance: dopo la sosta, infatti, all’Arechi è in programma lo 'spareggiò salvezza contro il Cagliari.