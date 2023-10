Reggina, bicchiere mezzo pieno. Contro la Gioiese si gioca al “Granillo”?

Dopo quattro giornate il bicchiere per la nuova Reggina può essere mezzo pieno. Pieno del tutto, in Serie D; non lo sarà mai, men che meno quando ci sono ancora incognite sulla capacità della squadra di essere al livello delle primissime. Tuttavia, i segnali per guardare con ottimismo al futuro prossimo non mancano, ma occorre dare continuità ai risultati nel lungo periodo per risalire la china. Questa sarà una settimana di fondamentale importanza perché sarà l’unica di ottobre in cui si potrà stabilire un programma di preparazione, senza dover fare i conti con turni infrasettimanali che rendono difficile l’organizzazione di sedute fisiche e tattiche.

Dopo aver riposato ieri, la squadra riprenderà ad allenarsi oggi. Il prossimo avversario sarà la Gioiese domenica prossima. Il match da calendario si dovrebbe giocare in trasferta, ma sembra sempre più probabile che invece possa disputarsi allo stadio “Oreste Granillo”.

I viola non hanno al momento a disposizione lo stadio di Gioia Tauro. L’altra ipotesi è quella di giocare a Palmi, ma considerata la breve distanza con il capoluogo quella di spostarsi sullo Stretto sembrerebbe la soluzione più logica. Anche perché il “Granillo” è una struttura maggiormente predisposta per garantire una migliore visibilità per la diretta televisiva e ad accogliere quella che sarebbe in ogni caso una robusta presenza di tifosi amaranto.

Si attende il possibile via libera che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La sfida con la Gioiese è anche la quarta tappa delle ormai note nove partite che si sarebbero disputate tra l’1 ottobre e l’1 novembre. Nel giorno di Ognissanti si giocherà in casa con il Trapani e la situazione di classifica che si avrà dopo quel match dirà se la Reggina avrà la possibilità di giocare per il primo posto. Sarà il momento in cui si potrà dire che è finito l’effetto ritardo legato ad una squadra costruita a metà settembre e in cui si potrà avere una prima resa dei conti.

In attesa di capire quale sarà il destino della formazione di Trocini, pare già chiaro che a giocarsi il primato possano essere Trapani, Siracusa e Vibonese. La corsa in questo momento, al netto dei riposi, è da fare sui granata a punteggio pieno. La Reggina ha già lasciato cinque punti per strada ed è il ritardo di cui tenere conto attualmente sulla vetta. Mantenere, anche dopo i recuperi della Reggina, una distanza di questo tipo su una squadra che oggi pare inarrestabile sarebbe un traguardo importante.

In attesa magari che a dicembre, con l’apertura del mercato, si rafforzi la rosa della Reggina con elementi di categoria superiore. Anche perché la sensazione è che, rispetto al budget annuale di 1,8 milioni annunciato nella conferenza stampa di insediamento della nuova proprietà, potrebbe esserci ancora margine di investimento.

Prima resta l’urgente necessità di avere subito una punta importante, per la quale la società continua a monitorare diverse soluzioni. Tra queste ci sono piste estere. Dare a Trocini subito un riferimento offensivo in grado di garantirgli fisicità ed esperienza, equivarrebbe a valorizzare i buoni segnali che stanno iniziando ad arrivare dalla squadra e dalla sua organizzazione di gioco.