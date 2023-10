Reggina, con la Gioiese si gioca a Locri. Primo passo per il “Sant’Agata”: presentata manifestazione d'interesse per la gestione

Ufficiale: la gara di campionato di Serie D tra Gioiese e Reggina si giocherà a Locri. Dopo le ipotesi "Granillo" e "Lo Presti" di Palmi, la sede dell'incontro sarà lo stadio "Macrì" di Locri

Il comunicato della Gioiese

L'ASD Gioiese 1918 comunica che, vista la persistente indisponibilità dello stadio "P. Stanganelli" di Gioia Tauro, la sede dell'incontro con la LFA Reggio Calabria, valevole per l'ottava giornata del girone d'andata, in programma per domenica 15 ottobre, alle ore 15:00, sarà lo stadio "G. R. Macrì" di Locri. La richiesta inviata dalla nostra segreteria alla L.N.D., di poter disputare l'incontro presso lo Stadio "O. Granillo" di Reggio Calabria, un impianto più capiente che avrebbe agevolato l'organizzazione dell'evento e dei posti da destinare ad entrambe le tifoserie, non è stata accolta. La Pec firmata dal segretario Mario De Angelis adduce la seguente motivazione: «L'impianto individuato è quello in cui disputa le gare interne la società ospitata e pertanto non essendo consentita l'inverisone di campo per le gare di campionato, lo stesso non può essere utilizzato per la gara in oggetto». La Gioiese 1918, ringrazia comunque l'assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, il dott. Nigero e la dott.sa Megale degli uffici dello sport, per la grande disponibilità dimostrata nei nostri confronti. Nei prossimi comunicati verranno stabilite le modalità d'ingresso allo stadio e quelle relative agli organi di stampa.

Come ci arriva la Reggina

La partita sarà importante soprattutto in campo. Gli uomini di Trocini hanno l’obbligo di continuare a vincere per assecondare i propositi di condurre un campionato di vertice. Rispetto alle ultime gare le scelte non saranno indirizzate dalla necessità di ruotare gli uomini e gestire le energie. Si sta infatti concludendo un’intera settimana di lavoro e forse per la prima volta il tecnico potrà mandare in campo una squadra idonea ad un piano tattico e non viceversa. Tuttavia, già mercoledì si tornerà in campo per recuperare la trasferta di Acireale e si assisterà nuovamente a tanti cambi nell’undici. Uno scenario già visto in questa stagione e reso possibile anche dalla profondità della rosa amaranto. Questo è però il momento in cui si deve realmente pensare ad una partita alla volta. Ogni punto lasciato per strada rischia di essere difficile poi da recuperare alla luce dello squilibrio nei rapporti di forza tra le prime e le altre.

La società ha ufficializzato, intanto, di aver presentato una manifestazione d’interesse per la gestione dell’intero centro sportivo “Sant’Agata”. Lo ha fatto ponendo all’attenzione della Città Metropolitana la propria visione su un impegno pluriennale. Quello del club amaranto non è l’unico interesse, considerato che ne è arrivato un altro da una società che ha sede fuori Calabria. I termini per la presentazione sono scaduti l’altro ieri. La prima precisazione da fare è che questa procedura messa in atto dall’ente non è vincolante. Nel senso che ha avuto una funzione esplorativa e le prospettive sono diverse: tra queste mettere a bando la struttura o mantenere la gestione diretta. Di certo la nuova Reggina ha bisogno di un campo di allenamento e ha già chiesto la proroga della concessione temporanea in attesa che la situazione si definisca. Attualmente si avvale di due campi, dei locali della sede, della foresteria e degli spogliatoi. Solo una parte di un centro sportivo che, considerati i costi di gestione, dà l’idea di essere sovradimensionato per una società di Serie D e verosimilmente anche di C.