La Reggina s'impone in trasferta sulla Gioiese. I gol di Marras e Cham tutti nella ripresa

Gioiese Reggina 0-2

Marcatori: st 12’ Marras, 37’ Cham.

Gioiese: Ammirati 6.5, Miliziano 6 (24’ st D’Aleo 5.5), Ruffino 6, Orazzo 6.5, Scalon 6, Corso sv (15’ pt Ferrante sv), Toskic 6.5, Sofrà 5.5 (25’ st Ficarra 5.5), De Marco 6.5, Moscardi 6 (34’ st Rizzo sv), Casadidio 5.5 (24’ st Guicciardi 5.5). All.: Viola 6.

Reggina: Martinez 6, Dervishi 5.5 (33’ st Martiner sv), Ingegneri 6, Kremenovic 6 (21’ st Aquino 6), Zanchi 6, Cham 6.5, Zucco 5.5 (29’ st Ponzo sv), Mungo 5.5 (44’ st Salandria sv), Barillà 6, Marras 6.5, Perri 6 (36’ st Coppola sv). All.: Trocini 6.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate 7 (assistenti Gigliotti e Fanara).

Note: spettatori 2.500 circa, con prevalenza ospite; ammoniti: Casadidio, Coppola, Ponzo, Zucco; recupero: 3’ pt, 6’ st.

Buona la seconda trasferta sul neutro di Locri per la Reggina di Trocini: dopo il pareggio a reti bianche dell’esordio di campionato con il San Luca gli amaranto regolano, alla quinta gara giocata (tre quelle ancora da recuperare), la Gioiese del neo allenatore Franco Viola. La prima parte dell’incontro è stata in sostanziale equilibrio ed è stata, comunque, la Gioiese ad avere qualche buona occasione per passare in vantaggio; alla ripresa del gioco la Reggina ha sbloccato il risultato dopo dodici minuti e, di seguito, i padroni di casa non sono più apparsi effettivamente in grado di recuperare lo svantaggio, mentre gli amaranto hanno tenuto il campo con assoluta autorevolezza ed hanno raddoppiato nel finale, mentre Martinez non ha praticamente corso più pericoli.