La Reggina trova il suo bomber Ecco l’argentino Tomas Bolzicco

I due punti persi ad Acireale allontanano un po’ di più i sogni di gloria della Reggina. Ci sono, però due novità importanti: l’arrivo dell’attaccante centrale e la proroga della concessione provvisoria del centro sportivo Sant’Agata.

Il nuovo “nove”. Anche se non c’è ancora l’annuncio, martedì sera è arrivato a Reggio Calabria Tomas Bolzicco. Centravanti argentino, classe 1994, è il tassello che mancava alla rosa di Bruno Trocini. Soprattutto dopo l’infortunio di Rosseti. Quasi centonovanta centimetri di altezza ed un fisico imponente. La sua ultima esperienza è in Primera Nacional, la Serie B argentina, con Il Club Atletico Estudiantes di Buenos Aires. Non ha numeri da goleador: 32 presenze e 5 reti (con due assist) nell’ultimo campionato, 24 in 138 presenze in carriera. Ha però sempre giocato nel secondo livello argentino o in altre massime serie sudamericane. Di certo si tratta di un calciatore che pare avere buone doti tecniche, in grado di fare da “pivot” per la squadra e con una struttura che in D può fare la differenza. Un minuto beffardo. Tomas Bolzicco ha fatto la sua ultima apparizione con il Ca Estudiantes lo scorso 8 ottobre contro il Chacarita Juniors. Un solo minuto in campo entrando al 94’ che, però, crea qualche problema all'inizio della sua avventura a Reggio Calabria. In base al regolamento infatti bisognerà attendere un mese dalla sua ultima partita in una categoria professionista prima di poterlo vedere in campo.

A dare il sapore della beffa il fatto che nella gara precedente, invece, era rimasto in panchina (30 settembre) e in quella seguente (15 ottobre) non era stato neanche convocato dopo aver comunque giocato un campionato in cui è stato spesso titolare. Bolzicco dovrebbe poter andare in campo, dunque, soltanto il 12 novembre nel match del Granillo con la Vibonese saltando le sfide con Città di Sant'Agata, Lamezia, Ragusa, Trapani e Castrovillari.Resta da capire se, considerando che il campionato del Ca Estudiantes è finito, ci saranno margini per guadagnare qualche giorno. La sensazione è che la società, pur cosciente di questa situazione, abbia comunque voluto puntare su di lui per il gradimento verso le sue caratteristiche. Anche perché, al contrario di molti svincolati, è già pronto.

La Reggina continua ad allenarsi al centro sportivo Sant’Agata. Il club, grazie alla proroga avuta, avrà modo di lavorare nella struttura di via delle Industrie almeno fino al 18 dicembre. Nelle prossime settimane si saprà in quale direzione andrà la Città Metropolitana. L'ente potrebbe emanare un bando così come optare per una gestione diretta del centro sportivo, valutando la possibilità di aprire alla fruizione di diverse società con una divisione delle diverse aree. Una soluzione che sarebbe probabilmente accolta con favore dalla società amaranto, poiché per una squadra di Serie D sarebbe difficile sobbarcarsi interamente i costi di gestione di una struttura troppo importante per un club che milita nel massimo campionato dilettantistico.