Reggina, bonus da 3 punti. Domani il 3-0 a tavolino e il recupero interno con il Lamezia

Tre punti in più per la vittoria a tavolino con il Città di Sant’Agata e il recupero con il Lamezia. Sono i due elementi che, in pochi giorni, potrebbero cambiare le prospettive di classifica della Reggina. A patto che si vedano segnali di ripresa sul piano del gioco e della compattezza di squadra, alimentando l’ipotesi ottimistica che la pochezza espressa contro il Città di Sant’Agata sia stata episodica. Intanto è ufficiale l’acquisto dell’attaccante Tomás Bolzicco che ieri si è legato al club con un contratto annuale. «Andiamo avanti nel nostro progetto sportivo – dice il ds Maurizio Pellegrino – con grande forza e determinazione. Ringrazio la proprietà per l’arrivo di un giocatore importante come Tomas».

Tornando a domenica, i fatti relativi alla sconfitta che dovrebbe trasformarsi in vittoria sono lineari. Dopo il terzo ed il quarto cambio il Sant’Agata ha giocato per 3’ con un under in meno rispetto ai 4 previsti dal regolamento. Tanto basta per applicare la disposizione del comunicato numero 1 della Lnd per la stagione 2023-2024. Si specifica, infatti, che l'inosservanza della regola sui giovani viene punita «con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva». Dopo il già annunciato ricorso da parte del club dello Stretto, il destino appare segnato e favorevole ai colori amaranto.

I tre punti sarebbero da accogliere in casa Reggina come un un autentico bonus che la squadra di Trocini ha l’onere di non sprecare. La strada da seguire può essere solo una: battere il Lamezia nel recupero della terza giornata, replicare il successo in trasferta con il Ragusa e riacquisire credibilità tecnico-tattica come squadra di alto livello in vista del big match con il Trapani dell’1 novembre. Il percorso sarà complicatissimo, anche perché si stanno aggiungendo nuove criticità rispetto a quelle note da inizio stagione: i problemi fisici di giocatori fondamentali.

Zanchi, uscito per infortunio domenica, ha riportato un’elongazione del collaterale mediale del ginocchio destro. Si attendono nuovi esami oggi per ulteriori approfondimenti. Cham è ancora alle prese con un problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due gare. I controlli strumentali hanno evidenziato una distrazione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L’attaccante Rosseti ha invece ripreso ad allenarsi solo pochi giorni fa dopo la distorsione alla caviglia rimediata con il Siracusa l’1 ottobre.

Oggi è già vigilia della sfida col Lamezia. Davanti ci sarà una delle squadre considerata tra le possibili favorite. L’impegno sarà di quelli complicati, ma il paradosso per gli amaranto è che c’è ancora la possibilità di fare bottino pieno in quello che era un cruciale doppio turno casalingo.