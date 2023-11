Reggina, trequartista e due punte: probabile piano anti-Casalnuovo

Rivedere la Reggina che ha messo in seria difficoltà la Vibonese è l’auspicio che anima la vigilia del match con il Real Casalnuovo. Il match di Agrigento ha segnato un passo indietro sul piano della prestazione, dopo che con i rossoblu era mancato solo quel pizzico di fortuna che avrebbe permesso di ottenere una meritata vittoria. In Sicilia però non c’era stata neanche la possibilità di schierare sin dall’inizio la coppia d’attacco formata da Bolzicco e Rosseti. Non è un caso che se contro l’Akragas il maggior numero di occasioni sia arrivato proprio nel momento in cui erano entrambi in campo. Segnale che si unisce alle buone indicazioni che erano state tratte proprio in seguito al match pareggiato contro la Vibonese.

L’ex attaccante di Siena e Latina dovrebbe aver smaltito il problema muscolare che ha permesso solo una disponibilità a mezzo servizio nell’ultimo impegno di campionato. Ha ripreso a lavorare con il gruppo e potrebbe essere pronto per affiancare nuovamente Bolzicco dal primo minuto. Dietro di loro Trocini dovrà costruire la squadra che affronterà il Real Casalnuovo.

La prima scelta importante, come già accaduto nelle ultime due giornate, sarà quella del portiere. L’esperienza di Martinez o l’under Velcea? La seconda opzione, con il rientro di Rosseti, sembra quella più probabile in ragione della necessità di dare forza d’urto alla squadra con una fase offensiva caratterizzata da più calciatori over rispetto all’ultima gara. Nella composizione dell’undici darà una mano il possibile rientro dal primo minuto di Cham (2005) a sinistra nella linea difensiva con Martiner (2005) spostato a destra. All’appello mancherebbe solo il quarto under che sarebbe Zucco (2004) e poi le ulteriori scelte sarebbero svincolate dalle logiche necessarie a rispettare il regolamento.

I ragionamenti si sposterebbero unicamente sulle caratteristiche dei giocatori. Le gare giocate fino ad ora hanno messo in rilievo che la squadra riesce a beneficiare della qualità di Barillà soprattutto se il capitano gioca vicino alle punte. Che si tratti di una sua giocata per i compagni, di un tiro dal limite o di un inserimento, le cose diventano più facili se viene posizionato vicino alla prima linea. Considerazioni che, abbinate alle caratteristiche da seconda punta di Rosseti, lasciano immaginare una Reggina schierata con il trequartista e i due attaccanti, più che con un tridente largo.

Porcino sarebbe l’uomo in grado di dare ulteriore possibilità di variazione tattica. Sarà, però, difficile avere a disposizione il calciatore già per la gara di domani per i tempi stretti determinati dalla regola secondo cui devono passare trenta giorni dall’ultima gara da professionista (26 ottobre in questo caso) prima che un calciatore sia tesserabile in Serie D. A chiarire le idee su questa vicenda potrebbe essere l’elenco dei convocati che sarà diffuso nella giornata di oggi. Discorso analogo per Zanchi, difensore che è stato indisponibile per infortunio nelle ultime settimane e che è vicino al recupero. Alle ore 12.15, invece, è in programma la consueta conferenza stampa pre-partita di Bruno Trocini.