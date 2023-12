Reggina, resta il cruccio di un attacco spuntato

Ancora pochi minuti senza uno spunto come quello di Provazza e quella iniziata ieri per la Reggina sarebbe stata una settimana complicata. La non esaltante prestazione con il Locri ha invece regalato quello che conta più di ogni altra cosa: i tre punti. Il rigore realizzato da Barillà è stato il segnale che, almeno stavolta, gli episodi hanno girato a favore della squadra di Trocini. Oggi il gruppo tornerà al lavoro al Sant’Agata in vista della trasferta contro la Sancataldese in programma domenica prossima. Ieri i calciatori hanno avuto un giorno di riposo e ripartono da quei sorrisi visti a fine partita sotto la curva. Quella con i siciliani sarà l’unica gara lontano dal Granillo nei prossimi impegni di campionato.

A cavallo delle festività natalizie seguiranno infatti il match casalingo contro l'Igea Virtus (20 dicembre) e il duplice impegno in apertura di nuovo anno con Acireale (14 gennaio) e San Luca (21 gennaio) La vittoria ottenuta a fatica contro il Locri, che ha perso sei volte su sette in trasferta prima di sfiorare l’impresa al Granillo, non ha permesso di mettere alle spalle i dubbi su una squadra che nello stadio di casa continua a non convincere. Il successo contro gli amaranto dello Jonio ha interrotto un digiuno interno che, per quel che riguarda le gare sul campo, durava dallo scorso 8 ottobre. In quel caso a cadere sullo Stretto era stato il Licata. Non è una novità il successo per 1-0. Non solo è il secondo consecutivo dopo quello con il Canicattì, ma è il quarto sulle sei vittorie ottenute sul campo. Se non si considerano le tre reti della vittoria a tavolino con il Città di Sant’Agata (partita inizialmente finita 1-2), quello amaranto è il penultimo attacco del campionato con soli 13 gol segnati. Gli stessi dell'Igea Virtus, con solo la Gioiese che ha fatto peggio (7). La sterilità offensiva è uno dei fattori che è costato una classifica lontana dalle posizioni di vertice, anche perché nel percorso ci sono stati ben tre 0-0. Lo stesso risultato che ha rischiato di riproporsi contro un Locri che era la prima squadra della seconda parte di classifica da affrontare al Granillo. La poca produttività dell’attacco è in questo momento in cima ai problemi della squadra amaranto. Si attende di capire se la società sceglierà di intervenire con nuovi innesti.

Il mercato dilettanti sarà aperto fino al 22 dicembre, ma si potrà andare oltre nel caso in cui si vogliano prendere calciatori tra i professionisti e che si svincolano. Si dovrà invece aspettare gennaio per avere, anche in prestito, under da vivai di squadre di categoria superiore. Chi ha dati da primato è invece la difesa. Solo 10 gol subiti in 15 partite (sul campo). Gli stessi della Vibonese e solo il Trapani ha fatto meglio. Il portiere Martinez ha giocato dieci partite concludendone cinque con la porta inviolata. Addirittura più alta è la media di Velcea: cinque gare da titolare e quattro clean sheet.