Reggina, previsti subito due innesti. Trocini avrà più scelta sugli esterni

«Non staremo certamente a guardare e se avremo l'opportunità di rinforzare l'organico non ci tireremo indietro". Le dichiarazioni del direttore generale e patron Nino Ballarino, pubblicate ieri, esprimono chiaramente la volontà di migliorare la rosa della Reggina.

Ancora sino al 22 dicembre è aperto il mercato dei dilettanti, a gennaio sarà invece possibile acquisire under dalle società professionistiche. Questo significa che l’orizzonte temporale per potersi muovere è più ampio rispetto a quello che una lettura superficiale della situazione potrebbe dare.

Senza dimenticare l’opportunità di tesserare calciatori professionisti che si svincolano e non giocano da almeno trenta giorni fino all’1 febbraio Per i calciatori non professionisti che risolvono il proprio contratto c'è addirittura tempo fino al 31 marzo.

Tutte queste finestre si conciliano con una caratteristica che ha quasi sempre contraddistinto le manovre della nuova Reggina: le strategie sono sempre ragionate fino in fondo e questo spesso mal si sposa con l’impazienza che pretende risultati immediati. Non potrebbe essere altrimenti, considerato che si gioca un campionato per nulla esaltante come la Serie D.

In questa fase la società si è data due obiettivi: rafforzare la rosa per raggiungere la migliore posizione possibile e creare i presupposti migliori per il nuovo anno calcistico in cui l’unico risultato a cui si punta è la vittoria del campionato.

Dal punto di vista operativo questo si tradurrà in due differenti azioni: l’ingaggio di almeno tre tasselli che da subito diano maggiore scelta a Trocini e probabilmente da gennaio in avanti si lavorerà sul possibile arrivo di under che siano già pronti per la prossima stagione. Questi ultimi dovrebbero essere elementi che agiscono nelle stesse posizioni di Cham, Martiner e Zucco.

Rispetto ai bisogni immediati, la società sta lavorando su profili che diano alla squadra maggiore sprint sugli esterni. L’idea è quella di portare a Reggio due ali che garantiscano capacità di saltare l’uomo e un discreto feeling con il gol. I nomi sul taccuino sono diversi, ma nei prossimi giorni diventeranno più chiari gli obiettivi. L’ipotesi è che possa trattarsi di un calciatore over e di un under. Questo lascia intendere che il modulo su cui si punta per il prosieguo del progetto tattico sia un 4-3-3 in cui i tre uomini offensivi possano essere disposti sia in linea che con il trequartista dietro due punte.

Si tratta tra l’altro dell’atteggiamento tattico proposto nelle ultime gare. Resta ovviamente la necessità che la squadra riesca ad approcciarsi alle sfide in maniera diversa rispetto a quanto visto contro il Locri, quando una vittoria assai risicata ha permesso di rendere meno evidente la negatività generale della prestazione. E su questo aspetto non potrà essere il mercato ad incidere più di tanto.