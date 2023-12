La Reggina va all’assalto dell’Igea... per il poker. Caso “Sant’Agata”, concessione scaduta: e ora?

Una Reggina che riparta dal secondo tempo con la Sancataldese e con un Salandria in più. Così gli amaranto si approcciano alla sfida che li vedrà opposti alla Nuova Igea Virtus, in quello che sarà l’ultimo impegno dell’anno solare. Gli uomini di Trocini non devono sbagliare se vogliono dimostrare che la strada giusta è stata finalmente individuata. Battere i siciliani significherebbe ottenere la quarta vittoria consecutiva.

La prima cosa da non fare è ripetere la prestazione che si era vista nei primi quarantacinque minuti dell’ultimo impegno di campionato. E poi il match nasconde qualche insidia, a partire dall’avere di fronte una squadra che ha riposato domenica. La Reggina, invece, tornerà in campo solo tre giorni dopo l’ultimo match di campionato. Lunedì il gruppo ha svolto una seduta di scarico, mentre ieri è stato il giorno della classifica rifinitura della vigilia.

Il focus, però, è solo sulla necessità di ottenere i tre punti. «Bisogna dare continuità – ha dichiarato Bruno Trocini – alle tre vittorie consecutive cercando di conquistare l’intera posta anche nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi che sono sempre al nostro fianco».

Giocare alle 14.30 e in un giorno feriale del periodo pre-natalizio non contribuirà a rendere gremito un “Granillo” che, in ogni caso, non sarebbe stato certo quello delle grandi occasioni.

L’avversario potrà comunque trovare grandi stimoli dalla cornice del match. «È una squadra – ha spiegato il tecnico – che sta attraversando un periodo particolare. Formazione organizzata che verrà al “Granillo” per fare la propria partita e che vanta in rosa diversi calciatori che hanno militato nel settore giovanile amaranto e che vorranno dimostrare il proprio valore al cospetto del pubblico reggino».

Non ci si aspettano stravolgimenti rispetto alla squadra che ha vinto a San Cataldo. Salandria si è lasciato alle spalle l’influenza e dovrebbe riprendersi il posto da titolare davanti alla difesa. A completare il centrocampo si prevedono Mungo e Barillà, con Provazza (under classe 2003) e Porcino sulle ali del tridente offensivo. A guidare l’attacco dovrebbe essere ancora Bolzicco, con Rosseti pronto ad entrare a gara in corso.

Scelte che sembrano fatte anche in difesa dove Martiner (2005) e Cham (2005) continueranno a giocare rispettivamente da terzino destro e sinistro. Conferme anche per Ingegneri e Girasole al centro della difesa. Con Martinez ancora squalificato, in porta andrà in ogni caso Velcea (2004). Zucco , invece, tornerà dopo la sosta di Natale ed il suo rientro potrebbe ogni tanto corrispondere alla possibilità di schierare un over tra Parodi e Zanchi come terzino.

Caso “Sant’Agata”

Già da qualche giorno si parla della questione centro sportivo. La concessione provvisoria è scaduta e si attende di capire come si evolverà la situazione. Sulla situazione si è espresso il club manager Giuseppe Praticó, ospite ieri sera di Momenti Amaranto su Video Touring. «Alle 15.30 del 18 dicembre, insieme ai funzionari della Città Metropolitana, è stato fatto – ha dichiarato – un verbale, abbiamo chiesto dieci giorni di tempo per lasciare i locali, ma ci sono state date 48 ore». Il club sarebbe pronto a partecipare al bando per la gestione, ma nel frattempo ci sarà da affrontare la necessità immediata di trovare campi e soluzioni al non poter più disporre della foresteria. «Il sig. Fortunato Martino – ha proseguito Praticó –, a cui vanno i nostri ringraziamenti, ci ha messo a disposizione la sua struttura a Croce Valanidi per allenarci di mattina. Abbiamo chiesto al Comune di Reggio di poter usufruire, a titolo oneroso, del “Granillo” per effettuare la rifinitura pregara. Stiamo trovando le soluzioni per la sistemazione di alcuni tesserati. Uscire dal centro ci crea sicuramente disagio».