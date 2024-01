Reggina, vietato frenare la marcia positiva nel derby contro il San Luca. Le probabili formazioni

Con qualche assenza importante, ma comunque con maggiore possibilità di scelta rispetto alle gare preparate con gli uomini contati. La Reggina di Bruno Trocini si presenta alla sfida con il San Luca con la consapevolezza che il mercato ha regalato delle alternative importanti , in attesa di altre novità in entrata che potrebbero concretizzarsi nella settimana che inizierà domani. La disponibilità di diversi under in più ruoli adesso garantisce maggiori margini di manovra sulle scelte strategiche. Non a caso in porta ci sarà Martinez. Lo spagnolo rientra dopo quattro giornate di squalifica. Nelle ultime gare, anche prima dello stop forzato, aveva giocato il classe 2004 Velcea. Non c’è più la necessità assoluta di avere un under tra i pali, benché il giovane portiere rumeno abbia fatto molto bene. La squadra ritroverà però nel ruolo di estremo difensore uno dei suoi leader sia a livello tecnico che caratteriale.



Rispetto al solito, non c’è neanche certezza su quelle che saranno le scelte in difesa. Il classe 2005 Martiner è tornato a disposizione. Nella maggior parte dei casi si è vista una squadra che proponeva lui come terzino destro e Cham, altro 2005, terzino sinistro. Trocini, però, adesso non ha l’esigenza di schierare i due esterni difensivi under. Parodi viaggia verso la conferma e di fatto sarà corsa a due a sinistra, proprio tra Martiner (che spesso ha occupato l’out mancino) e Cham. Ingegneri, che non era al meglio per il match con l’Acireale, potrebbe riprendersi una maglia da titolare al fianco di Girasole in difesa. In caso contrario toccherà a Kremenovic che finora ha dimostrato grande affidabilità.

A centrocampo, invece, le scelte sono forzate. Sono tre i centrocampisti disponibili ossia Zucco (2004), Salandria e Mungo, più il giovane Simonetta. L’ex Cosenza e Viterbese, sebbene non possa essere al top della condizione, ha recuperato e sarà della partita. Lo stesso dicasi per Porcino. Non è da escludere che i due, non essendo entrambi al meglio, possano essere alternati nella posizione di mezzala o che, con l’ingresso del reggino, la squadra non possa mutare l’atteggiamento tattico fino a proporsi con un 4-2-3-1.

Porcino andrebbe a giocare da esterno alto a sinistra, con un under (Lika o Perri?) ad agire da trequartista centrale. Si tratta in realtà di dinamiche anche abbastanza naturali nell’evoluzione del gioco di una squadra, ma che hanno sempre grande fascino per chi è appassionato di numeri tattici.

Il fatto che giochi Martinez in porta è quasi una conferma del fatto che nel tridente offensivo ci saranno due under. Provazza (2003) e Perri (2005) hanno fatto molto bene nell’ultimo match con l’Acireale ed è probabile che siano loro a supportare l’azione di Bolzicco. Lika (2004), che ha avuto un ottimo impatto a gara nell’ultimo impegno di campionato, potrebbe ancora essere la risorsa da utilizzare a partita in corso assieme a Marras.

L'arbitro della sfida con il San Luca sarà Francesco Gai di Carbonia. Assistenti Diego Massa di Carbonia e Nicola Mascia di Cagliari. Il fischio d’inizio sarà alle 14.30.