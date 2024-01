Reggina, rifiutata l’offerta di sponsorizzazione dell’Università “Niccolò Cusano”: è in contrasto con un altro sponsor

LFA Reggio Calabria comunica di aver ricevuto via pec, in data 24 gennaio 24, un’offerta di sponsorizzazione dall’Università degli Studi “Niccolò Cusano” Nel ringraziare, ci vediamo impossibilitati a poter valutare la proposta, in quanto il club ha già stipulato un importante contratto di sponsorizzazione con un’altra Università Telematica, n.q. di main sponsor, il quale preclude la possibilità di stipulare accordi di marketing con altre Università o anche Istituti pubblici o paritari di Alta Formazione nel settore della formazione.