Reggina-Siracusa, si alza il sipario LE PROBABILI FORMAZIONI

Si alza il sipario sul big-match Reggina-Siracusa. Appuntamento alle 14.30 in un “Granillo” che pullula di entusiasmo. Anche dalla Sicilia giungeranno parecchi tifosi. Gli amaranto proveranno l’aggancio in vetta, ma non sarà facile contro un avversario tosto, reduce dal successo casalingo sul Pompei. Trocini (ieri ha incontrato la stampa) ha caricato il gruppo, indietro di tre lunghezze: «Ho provato nel corso della settimana ad isolarmi dall’ambiente euforico, però non è stato facile. Sono contento che Reggio per l’ennesima volta abbia risposto al nostro appello e quando la “mamma” chiama non le si può dire di no. I tifosi faranno la differenza perché c’è grande amore verso la squadra. Credo che la presenza di tanta gente allo stadio ci dia gli stimoli giusti per affrontare al meglio la capolista. Il gruppo è cresciuto dopo gli schiaffi ricevuti e gli ultimi risultati hanno confermato la bontà del nostro lavoro. Vanno riconosciuti i meriti anche alla società per aver operato con intelligenza in questa sessione di mercato».