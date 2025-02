La Reggina dilaga 0-4 a Licata, ma resta a -6 dalla vetta

La Reggina reagisce subito alla sconfitta subita con il Siracusa e riprende la marcia. Gli amaranto espugnano Licata e lo fanno con una prova autorevole. Nel match giocato in Sicilia non c’è mai stata storia, con gli uomini di Trocini che sin da subito hanno imposto il loro gioco. Dopo un primo pericolo corso in avvio di gara (bravo Lagonigro in uscita bassa su Fravola lanciato a rete), hanno messo alle strette gli avversari con il pressing alto. Alla fine il match si è concluso con uno 0-4 che ha certificato la differenza emersa tra le due squadre. A portare avanti gli ospiti è stato Giuliodori, bravo ad intercettare una respinta della difesa e a insaccare la sfera all’angolino con un tentativo dal limite.

La Reggina ha avuto diverse occasioni per il raddoppio prima di trovarlo con Renelus, abile a mandare in rete una spalla scaturita da un conclusione di Ragusa e dalla successiva parata del portiere Thokokam. Dopo neanche venticinque minuti di gioco la Reggina si è ritrovata sul doppio vantaggio, ha controllato la gara alla perfezione e nel finale ha anche piazzato il tris ed il poker. La firma del 3-0 è quella di Perri, a bersaglio con un colpo di testa in tuffo su cross di Dall’Oglio. Il poker invece è stato realizzato da Provazza, perfetto nell’andare in profondità e a ricevere l’assist di Barillà. Preciso il destro dell’attaccante e palla all’angolino.

La Reggina vince e domina, ma resta a -6 dalla vetta per effetto della vittoria del Siracusa. In classifica pesano i due scontri diretti persi con gli aretusei e la rimonta resta complicata. Tuttavia, gli amaranto non hanno alternative a provare a vincere tutte le partite per tenere aperta la questione.