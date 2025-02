"Il Ruolo della Cultura Sportiva nella Vita" a Reggio, Barzagli premiato alla Mediterranea

Prosegue con grande successo il ciclo "Il Calcio è Arte". Nell'ambito dell'iniziativa, il 3 marzo presso l'Aula Magna Quistelli dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, e il 6 marzo 2025, presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria, si terranno due conferenze di assoluto rilievo con protagonisti d'eccezione del mondo del calcio.

Si comincia lunedì 3 marzo con "Il Ruolo della Cultura Sportiva nella Vita". Alle ore 11:30, avrà luogo la conferenza con Andrea Barzagli, ex difensore di fama internazionale noto per il suo contributo fondamentale al successo della Juventus e della Nazionale Italiana, parteciperà come relatore principale. Conosciuto per la sua eccezionale carriera e le sue abilità difensive, Barzagli esplorerà l'importanza dello sport nella cultura e nella società. La conferenza sarà moderata da Alessandro Alciato, un affermato giornalista sportivo e autore di diversi libri sul calcio. Alciato è rinomato per le sue interviste esclusive con figure chiave del calcio e ha collaborato con prestigiosi media come Sky e DAZN, oltre a progetti con FIFA e Amazon Prime.