La Reggina ci crede con la carica del sindaco

C’è anche Giuseppe Falcomatà a provare a spingere la Reggina prima delle ultime due gare di campionato. Servono sei punti per sperare di agguantare quel primato del Siracusa, distante solo un punto ma che oggi appare molto lontano: «Quella di domenica – ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria alla Gazzetta del Sud – sarà l’ennesima finale. La squadra, partita dopo partita, sta gettando il cuore oltre ogni ostacolo».

Il Castrumfavara sarà l’ultimo avversario da affrontare tra le mura amiche, almeno per quel che riguarda la stagione regolare. «I tifosi – ha auspicato il primo cittadino – dovranno riempire gli spalti del Granillo per continuare ad inseguire un traguardo che, contro tutto e tutti, è alla portata dei ragazzi di mister Trocini».

Oggi, nonostante un girone di ritorno con numeri straordinari, la Reggina è ancora dietro la capolista. Grandi meriti per i siciliani, ma da Falcomatà arriva anche una sottolineatura rilevante. «Il Siracusa – ha dichiarato – è sicuramente una squadra attrezzata per posizionarsi nella parte alta della classifica, ma alcune decisioni arbitrali rischiano di suscitare più di qualche dubbio. L’auspicio di tutti è che questa stagione regolare si possa concludere in una maniera più serena sotto questo punto di vista, senza ulteriori episodi che suscitino dubbi da parte di nessuno».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale