Reggina, si mobilitano i tifosi: sarà un “Granillo” tutto amaranto

Forte delle sue sempre più solide certezze la Reggina prepara l’assalto al CastrumFavara.

“Sosteniamo la squadra portandola alla vittoria” è il messaggio della Curva Sud. Domani al “Granillo” si vogliono colorare gli spalti con i colori amaranto.

Conta solo vincere e solo dopo capire cosa farà la capolista Siracusa, avanti di un punto.

La Reggina dovrà fare valere la superiorità tecnica. Potrà fare leva in particolare sulla forza del suo attacco, il più prolifico del torneo e non era un dato scontato, considerato che a inizio stagione si era sottolineato come il Siracusa avesse portato in organico tutti i migliori realizzatori del girone I della passata stagione.

Non è detto che quella previsione fosse così sbagliata ad agosto, considerato che la prima linea amaranto è migliorata molto con l’arrivo di Grillo a dicembre e De Felice a gennaio. Il primo è stato da subito fondamentale per la sua capacità di sfoderare assist (ben 4, insieme a due gol), l’altro è diventato una risorsa preziosa strada facendo.

