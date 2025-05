Reginaldo: “Sorpasso al Siracusa? Il cuore dice Reggina”

Giorni caldi in casa amaranto. Il match di San Cataldo si avvicina, come si avvicina anche l’impegno del Siracusa che affronterà in trasferta la Nuova Igea Virtus, pronta a dare battaglia. Interessato alle vicende della Reggina il bomber Reginaldo, punta di diamante del Catona. L’attaccante brasiliano, arrivato alla soglia dei 42 anni, si diverte ancora. In riva allo Stretto ha ottenuto una promozione in B con Toscano in panchina: «Ricordo quella stagione. Non eravamo favoriti, eppure riuscimmo ad arrivare davanti al Bari. Successo macchiato dal Covid che non ci consentì di festeggiare con i nostri tifosi. Diedi il mio contributo con estrema generosità».

Il sorpasso è ancora possibile?

«Il cuore mi porta a dire sì, la ragione no. Difficilmente la capolista si fermerà con l’Igea. Salvo sorprese, l’ultima giornata si concluderà con due vittorie. Peccato aver buttato al vento lo scontro diretto. Rischiare di perdere il campionato per un punto fa veramente male. Vedremo cosa accadrà. Ho letto che la società ci crede ed è giusto provarci perché nel calcio mai dire mai. L’Igea non regalerà nulla. I tifosi di casa sono in fermento. Trasferta vietata ai sostenitori del Siracusa che non potranno raggiungere Barcellona».

