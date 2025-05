Reggina alla resa dei conti. Vincere a San Cataldo, poi si vedrà

Il giorno della verità è arrivato per Siracusa e Reggina. Alle 15 gli aretusei andranno in campo a Barcellona contro l’Igea Virtus, gli amaranto sul terreno della Sancataldese. Gli azzurri sono padroni del loro destino grazie ad un punto da difendere in classifica negli ultimi 90’ del campionato. Il pronostico sembra totalmente dalla loro parte, ma nel calcio tutto può succedere. Per farsi trovare pronta la Reggina ha l’onere di centrare l’undicesima vittoria consecutiva sul campo. Sulla strada degli uomini di Trocini c’è una squadra già salva come la Sancataldese, ma è vietato abbassare la guardia perché ogni successo è difficile da conquistare. Fino all’ultimo si valuteranno le condizioni di Barillà.

Il capitano in settimana ha subito una contusione al ginocchio in allenamento e deve smaltirne gli effetti. Possibile che, almeno dal 1’, possa toccare ad Urso nel centrocampo completato da Laaribi davanti alla difesa e Porcino mezzala sinistra.

