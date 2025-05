Reggina chiamata subito a cancellare la delusione

Delusione tangibile, ma attesa a Reggio Calabria dopo la conclusione della stagione regolare con la vittoria a San Cataldo. Le speranze di rimonta sul Siracusa erano ai minimi termini dopo la sconfitta nello scontro diretto e solo una strepitosa serie di vittorie ha permesso alla Reggina di cullare fino alla fine sogni di gloria. Quasi un’illusione che, per amore della maglia, i tanti tifosi presenti anche nell’ultima trasferta hanno voluto inseguire fino alla fine. A fine gara è stato esposto uno striscione eloquente: “Fino alla fine avete lottato con grinta e cuore e questa gente vi rende onore. Grazie ragazzi”.

Non è una novità che Reggio Calabria sappia riconoscere meriti a chi va in campo al di là dell’insuccesso sportivo. L’episodio più famoso, e che fece il giro d’Italia e oltre, risale allo spareggio perso nel doppio confronto con l’Hellas Verona del 2001. I calciatori in lacrime furono applauditi dopo una beffa arrivata solo nel finale. Quello più recente era stato, invece, il playoff di B a Bolzano con il Sudtirol. La squadra di Inzaghi sotto il settore ospiti ricevette una standing ovation nonostante l’eliminazione, per le emozioni che aveva saputo regalare durante quella stagione.

