Reggina, Ballarino rilancia: “Pronti se si libera un posto”

«S e ci sarà un posto libero per noi, la società si farà trovare pronta». Nino Ballarino, patron della Reggina, rilancia le ambizioni del club e suona la carica in vista dei playoff per ambiente e squadra nel corso di un incontro con la stampa all’Oasi Village. Un messaggio significativo, anche perché sottintende la volontà e la possibilità del club di investire 300.000 euro come contributo straordinario. Si tratta della cifra che servirebbe a corredo di un’eventuale domanda di ripescaggio. Se oggi si vogliono coltivare speranze di arrivare in Serie C dalla porta di servizio, serve vincere la post-season del girone I. Domenica alle 16 al “Granillo” arriva la Vibonese. «Dopo esserci asciugati le lacrime, eravamo – ha rivelato Ballarino – già assieme alla squadra a guardare al futuro. Vogliamo far diventare questi playoff qualcosa di importante. Il nostro compito è conquistare la finale, poi giocarcela e infine sperare nel ripescaggio. Tanti dicono che ci sono delle squadre in difficoltà...».

