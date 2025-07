Reggina, la piazza attende segnali più concreti

Nessuna ufficializzazione, ma qualche notizia in più dal calciomercato e un clima che rischia di farsi teso a Reggio Calabria. Questa è la stretta sintesi di un martedì che ha regalato diversi spunti in tema Reggina, lì dove cresce il malcontento della piazza per una campagna di rafforzamento che al momento non soddisfa la tifoseria.

Il club amaranto è attivo soprattutto sul centrocampo. A stretto giro di posta dovrebbero essere finalizzati due affari che completerebbero la linea mediana. Da giorni si attende solo l’annuncio per quel che riguarda il ritorno di Domenico Mungo, ma è molto vicina alla definizione la trattativa per portare a Reggio anche Federico Zenuni. Nativo di Torino, è una mezzala italo-albanese classe 1997 che nell’ultimo campionato ha giocato nel girone B di Eccellenza piemontese con la maglia della Luese Cristo Alessandria. Ci sono però due elementi da mettere in rilievo: si tratta di un calciatore che in carriera conta circa 150 presenze in Serie C e soprattutto ha già lavorato con Trocini ai tempi della Virtus Francavilla e del Potenza.

