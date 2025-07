Mungo, Zenuni e Distratto rinforzano la Reggina

La Reggina, in attesa dei grandi colpi che la tifoseria si aspetta in attacco, punta su un mercato all’insegna della razionalità.

Si inseriscono in questo solco gli ingaggi annunciati ieri di Domenico Mungo e Federico Zenuni. Due acquisti che forse non saranno da copertina, ma sono comunque giocatori importanti per la categoria. Sia perché hanno alle spalle tante presenze in Serie C, e soprattutto perché hanno lavorato con Trocini. Partiranno come alternative importanti per il centrocampo titolare della passata stagione (Barillà, Laaribi, Porcino) a cui già si era aggiunto Correnti.

Con loro c’è un terzo volto nuovo: quello dell’under classe 2007 Francesco Distratto, proveniente dal Napoli.

Mungo ritrova l’amaranto un anno dopo la sua partenza verso la Puteolana. Fu una scelta tecnica che probabilmente, con Trocini tornato poi a campionato in corso, non ci sarebbe stata. Oggi la Reggina spera di ritrovare il centrocampista che ha chiuso bene la stagione 2023-24 dopo un inizio non esaltante.

