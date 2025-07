Vertice con politica e tifoseria, la Reggina rassicura sulle ambizioni

Si é tenuto ieri pomeriggio a Palazzo San Giorgio il vertice tra le istituzioni della città, società Reggina e una delegazione del tifo organizzato. Erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace ed il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella. Per la Reggina il patron Nino Ballarino, il presidente Virgilio Minniti, il vice presidente Fabio Vitale, il direttore generale Giuseppe Praticó, il direttore dell’area Pippo Bonanno e il team manager Francesco Alessandro.

L’obiettivo era chiarire una situazione di perplessità della tifoseria su una squadra e una società che non vengono percepite come forti abbastanza da rendere la Reggina la favorita assoluta per il girone I di Serie D.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale