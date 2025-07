Reggina, senti Aronica: “Pochi innesti di qualità e stavolta si va tra i Pro”

Anche lui ha il cassetto pieno di ricordi per le stagioni vissute a Reggio. Stiamo parlando di Totò Aronica, attuale tecnico del Trapani. I tifosi ancora lo amano per l’impegno profuso. Non si è mai risparmiato: «Ho sempre sudato – ha dichiarato – la maglia amaranto. La città è rimasta nel mio cuore».

È riuscito a seguire la stagione della Reggina?

«Sì, è stato un appassionante testa a testa col Siracusa che si è concluso col successo dei siciliani. Peccato, si sono sfidate due squadre forti e credo che lo scontro diretto sia stato decisivo sull’esito finale del campionato. Sarebbe bastato un pareggio per arrivare davanti».

Anche lei è rimasto deluso per il mancato ripescaggio?

«Una città come Reggio merita palcoscenici ambiziosi e sono convinto che presto ci arriverà. La riammissione in Lega Pro non è avvenuta per una serie di fattori, ma non ci si dovrà abbattere. Ritengo che la formazione amaranto abbia tutte le carte in regola per lasciare l’inferno dei dilettanti. Ci sarà la spinta del “Granillo” a dare la carica ai calciatori. Conosco l’entusiasmo che si respira in quello stadio, la Curva Sud è il dodicesimo uomo».

