Reggina, dai dubbi della piazza alle parole di Bandecchi

Idubbi della piazza, i colpi attesi del calciomercato e Stefano Bandecchi. La Reggina sta per affacciarsi in una seconda metà di luglio che rischia di essere ricca di contenuti giornalistici e il cui impatto sulla preparazione ambientale alla prossima stagione sarà tutto da verificare.

Il patron di Unicusano, con un video su Instagram a fianco del consigliere comunale Massimo Ripepi, ha ribadito la disponibilità dell’università a rilevare la Reggina, a portarla in Serie C e poi lasciarla a chi vorrà proseguire il percorso. «Siccome - ha evidenziato l’imprenditore e sindaco di Terni - l’Università Niccolò Cusano non può ancora tenere una squadra professionistica, arrivata in Serie C prendiamo la nostra valigetta e ce ne ritorniamo a casa». E nei prossimi giorni l’interessamento potrebbe acquisire connotati formali con una proposta o comunque una richiesta ufficiale di informazioni.

