Reggina, l’importante è fare subito chiarezza

Che comunque vadano le cose almeno si definiscano il prima possibile. Dovrebbe essere questo l’auspicio del momento per i tifosi della Reggina che stanno vivendo un’altra estate surreale. Quando ci si è già lasciati alle spalle più di metà luglio ci si aspetterebbe di essere proiettati solo alla prossima stagione, invece si continua a parlare di passaggi di proprietà. In un mondo ideale questo si sperava potesse essere vissuto magari in una fase più neutra dell’anno calcistico. Non adesso che ogni sforzo dovrebbe essere profuso verso un campionato in cui non è concesso sbagliare nulla.

C’è, però, un mondo reale ed è quello che è descritto dall’attualità. Dove per fortuna esiste anche la libertà. Quella di un potenziale acquirente di inoltrare una richiesta di informazioni, del venditore di fissare una valutazione e a quel punto si avrà ben chiaro quali saranno i margini per un eventuale cambio di proprietà.

Ad oggi si è fermi ad uno scambio di Pec: una richiesta di informazioni da parte di Unicusano a firma dell’amministratore delegato Stefano Bandecchi (mandata il 12 luglio) e una risposta della Reggina arrivata martedì. L’attuale società amaranto ha manifestato non la necessità di vendere, ma la disponibilità a valutare proposte con progetti di crescita del club amaranto. Passaggi importanti ma interlocutori, prima di quelli in cui ognuno dovrà svelare la propria posizione. Chi farà eventualmente la propria offerta e chi, sempre eventualmente, deciderà di accettarla o meno.

