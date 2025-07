Reggina, Blondett sempre più vicino

Impazza il mercato. Al Sant’Agata si lavora per irrobustire la rosa. L’arrivo di Edera ha elevato le potenzialità dell’organico. Si tratta di un calciatore che, se sarà supportato dalle condizioni fisiche, riuscirà a dare un contributo importante. Anche Palumbo è un buon profilo. In difesa la Reggina ha già quattro centrali per due posti: D. Girasole, Adejo, R. Girasole e Lanzillotta. Quest’ultimo potrebbe agire anche da esterno.

Negli ultimi giorni è circolato il nome di Blondett e in effetti la trattativa è in fase avanzata e già oggi potrebbe chiudersi. Per lui si tratterebbe di un ritorno visto che conquistò la promozione diretta con Toscano in panchina. Nell’ultima stagione, il classe 2002, ha giocato nel Sorrento, in terza serie.

Ma le operazioni in entrata non finiranno qui. Si parla dell’arrivo di un trequartista e anche di un centrocampista. Sta nascendo una Reggina, sulla carta, competitiva. Sarà poi il campo ad esprimere il giudizio definitivo. Rimaniamo comunque fiduciosi perché Trocini è un allenatore navigato che conosce a fondo la categoria. Averlo riconfermato è stato un buon punto di partenza. Il club ha puntato dritto sul tecnico cosentino che ha chiesto l’acquisto di un attaccante. Il solo Ferraro, seppur bravo, non basta. Servirà un ariete che possa sostituire Barranco. Sarao è il nome più caldo.

