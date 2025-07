Ballarino: «Se siamo uniti, la Reggina è imbattibile»

La Reggina vuole vincere, lavorare sempre e comunque nel lungo termine. Qualora servisse conferma, il club lo ha ribadito nella conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dal patron Nino Ballarino e dal direttore generale Giuseppe Praticò. Dovrà farlo in un ambiente che, al momento, non è al massimo della compattezza. «Anche il maggior nemico - ha evidenziato l’azionista di maggioranza del club - di questa società ha l’obiettivo di vincere il campionato. Avere unità di pensiero è quasi impossibile sul come, ma tra di noi dobbiamo avere l’educazione di partecipare tutti alla riuscita di qualcosa che ci spetta».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale