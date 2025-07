Lucarelli dà fiducia alla Reggina. «Scelta saggia la conferma di Trocini»

Alessandro Lucarelli, ex capitano amaranto, è stato ospite di Sky alla trasmissione “Calcio Mercato l’Originale”, andata in onda dall’Arena “Ciccio Franco”.

Sino al 30 giugno ha lavorato per il Parma in qualità di responsabile dell’Area Prestiti. Abilitato a svolgere il ruolo di direttore sportivo, non vede l’ora di tornare in pista: «Per il momento - dice - sono a Livorno, vedremo cosa accadrà. Mi piace il lavoro che svolgo, ci metto tanta passione».

Ha riabbracciato la gente di Reggio: che tipo di emozioni ha provato?

«Intense, sono andato a salutare anche il presidente Foti ed ho incontrato anche Barillà. Nino nell’ultima stagione che ho vissuto in Calabria si affacciava alla prima squadra. Lo ricordo ragazzino e qualche volta venne, appunto, convocato dall’allenatore».

Un giorno la rivedremo nuovamente al Sant’Agata magari in veste di dirigente?

«Nella via mai dire mai, sarebbe bello. Non vi dimenticate che sono anche cittadino onorario per l’impresa che abbiamo compiuto. Partimmo da meno quindici, poi ci restituirono quattro punti, ma rimase sempre un handicap notevole. Nonostante tutto, riuscimmo a raggiungere la permanenza. Per noi fu come vincere lo scudetto. Senza Mazzarri forse non ce l’avremmo fatta. Il mister non si arrese alla batosta subita e prima del match in Coppa Italia a Crotone si avvicinò a noi dicendoci: chi non se la sente è libero di andare via, chi, invece, resterà dovrà combattere per la maglia e così fu. Riuscimmo a compiere un percorso netto che si culminò col successo sul Milan. Segnarono Amoruso e Amerini e partì la festa. Mi rivedrete a Reggio in occasione della partita “Operazione Nostalgia” con altri amici. L’evento è in programma il prossimo 6 settembre».

