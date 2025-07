Reggina, appuntamento al Sant’Agata: s’inizia a faticare

Vigilia del giorno di raduno per la Reggina. Domani i calciatori amaranto si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per quello che di fatto sarà il via ufficiale alla stagione 2025-2026.

L’obiettivo degli amaranto è piazzare almeno un paio di acquisti over entro questa settimana. Un’eventualità che permetterebbe di centrare l’obiettivo di andare in ritiro con almeno l’80-90% della rosa completata. Gli amaranto devono ancora ufficializzare l’ingaggio dell’attaccante classe 2006 Antonino Pellicanò. Reggino, negli ultimi anni è stato nelle giovanili di Genoa e Fiorentina.

Questi potrebbero anche essere i giorni in cui si dovrebbe arrivare a definire l’arrivo di Edoardo Blondett. Il difensore centrale, nell’ultima stagione al Sorrento in Serie C, è sempre ad un passo dal tornare in riva allo Stretto. Una distanza che potrebbe essere colmata anche prima del raduno, considerato che dovrebbe trattarsi di dettagli.

Resta l’ottimismo anche su Di Grazia. Il club amaranto monitora la situazione del calciatore ancora legato contrattualmente al Siracusa. La Reggina, nel momento in cui dovesse svincolarsi, sarebbe pronta ad offrire un contratto biennale alla punta esterna.

Se si dovessero chiudere queste due operazioni, la società andrà poi a scegliere il centravanti tra le opzioni disponibili.

Ci sono già due test in programma. Il primo è previsto per mercoledì 30 luglio, alle 16.30, all’Italica Mountain Village, polo sportivo di Cucullaro (nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte), contro i maltesi del Victoria Hotspurs. Il 10 agosto (alle ore 20), invece, la Reggina sarà ospite della Salernitana per la quarta edizione del trofeo “Angelo Iervolino”.