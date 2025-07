Reggina, resta anche Salandria. Presi gli under Fomete e Pellicanò

La Reggina, alla vigilia del raduno di oggi al centro sportivo Sant’Agata, ha ufficializzato il rinnovo di Salandria e l’ingaggio dei due under Fomete e Pellicanò.

Per il primo la prosecuzione della sua avventura in amaranto non è una sorpresa, ma ad un certo punto sembrava gli spazi nella batteria degli interpreti della linea mediana fossero diventati esigui. La rosa aveva infatti già sei centrocampisti per tre posti, a cui aggiungere eventualmente Giuliodori (che nella prossima stagione potrebbe anche agire da mezzala). Alla fine ha probabilmente prevalso la voglia della società di non rinunciare ad un calciatore legato alla maglia, amato dai tifosi e che rappresenta comunque un profilo di spessore con una lunga esperienza tra i professionisti.

Salandria, oltre ad essere un prodotto del settore giovanile amaranto, è ormai un reggino d’adozione e proverà a ritagliarsi il proprio ruolo in una squadra che ha l’ambizione di primeggiare. Lo scorso anno aveva iniziato molto bene davanti alla difesa, per poi nella seconda parte dell’annata subire le conseguenze di qualche problema fisico di troppo.

Il centrocampista, classe 1995 con 102 presenze in amaranto, ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo.

Atteso era l'annuncio del centravanti Antonino Pelicanò. Reggino, classe 2006 è un attaccante centrale di 185 centimetri con capacità di abbinare forza fisica e qualità tecnica. Nel 2020 era stato ingaggiato dalla Fiorentina, prima di passare al Genoa nell'Under 18 dove è stato protagonista con la squadra che ha vinto il campionato (2023-2024) e poi la Viareggio Cup (2025). Ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo.

Biennale con opzione di rinnovo anche per il terzino sinistro Denis Fomete, classe 2005. Si tratta di un terzino sinistro che nell'ultima stagione ha giocato nel Campionato Primavera 2 A con la maglia del Modena, collezionando 25 presenze e 2 gol. Si tratta di un difensore che ama spingere e si candida a prendersi la maglia da titolare nell'undici che dovrà schierare almeno sempre tre under.