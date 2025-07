Reggina, protestano i tifosi: "Tanta mediocrità dalla dirigenza, noi ci saremo solo per la maglia"

La tifoseria della Reggina, storicamente cuore pulsante della squadra, si fa sentire con un messaggio forte e chiaro, segno di un malessere profondo ormai giunto a un punto di non ritorno.

“La nostra pazienza ha un limite” recita il comunicato diffuso dalla Curva Sud Reggina 1914, gruppo storico di ultras amaranto. La scelta è netta: continuare a sostenere la squadra, ma solo ed esclusivamente per la maglia, per la città, per una storia e una dignità che i tifosi vogliono difendere con orgoglio, senza mai tradirla o svenderla.

In questa nuova fase, la Curva Sud ha deciso di esserci “per non lasciare sola la nostra maglia, in casa e fuori casa”. Un sostegno che si distanzia però da qualsiasi altra logica o interesse: “La nostra presenza sarà solo ed esclusivamente per la nostra città, la nostra maglia, la nostra storia da difendere, per la nostra dignità mai in vendita”.