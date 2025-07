Reggina, stagione iniziata, Trocini s’appella ai tifosi

In un’altra estate in cui si è parlato tantissimo di Reggina extra-campo, c’è stato ieri il raduno della squadra. Potranno essere solo le vittorie a ridare slancio ai sentimenti positivi di una piazza che entra nella stagione 2025-2026 con un filo di percettibile scetticismo preventivo. L’ambiente ha bisogno di ritrovare compattezza nonostante le diverse correnti di pensiero.

«Mi auguro – ha ammesso Bruno Trocini – che da qui a breve ci possa essere un “cessate il fuoco”, perché noi abbiamo bisogno dell’appoggio del pubblico». Già nel pomeriggio la Reggina ha svolto il primo allenamento a porte aperte. Si è registrata la presenza di una cinquantina di tifosi che hanno assistito ad una seduta in cui c’è stata anche una partitella a campo ridotto. Ha fiducia il tecnico amaranto. «Si riparte – ha detto a fine allenamento – con entusiasmo. Il mercato sta andando nella direzione giusta e la squadra sarà completata a breve. La rosa è stata rafforzata con giocatori di prima fascia. Non abbiamo alternative alla vittoria finale». «Direi – ha fatto sapere il tecnico sulle idee tattiche – che l’idea é quella di proseguire sulla falsariga della passata stagione, abbiamo tenuto Grillo e Ragusa, è arrivato Edera e ne arriverà un altro a brevissimo».

Da oggi il gruppo sarà impegnato in doppie sedute (a porte chiuse) che porteranno alla prima sgambata a ranghi contrapposti prevista per domenica alle 09.30 che invece sarà aperta al pubblico. Ieri è stato ufficializzato anche lo staff di Bruno Trocini. Conferma per il vice Maximiliano Ginobili, il match-analyst e collaboratore tecnico Danilo Polito, i preparatori atletici Giuseppe Saccà e Paolo Albino, il preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi. A loro si aggiunge il nuovo preparatore atletico Andrea Siclari.

Nel tardo pomeriggio di oggi è in programma l’incontro organizzato dalla Curva Sud. Appuntamento ore 19 al Waterfront. Si deciderà quale strada seguire nei confronti di società e squadra.