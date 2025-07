Reggina, è l’ora della compattezza. Polemiche da spegnere sul campo

Per la Reggina è arrivato il momento in cui tutti possono fare la propria parte, anche senza reciproca simpatia ma in nome del bene comune. Può essere sintetizzato così il momento tra i tifosi e la società.

I tifosi della Curva Sud hanno confermato il loro sostegno alla squadra, anche in trasferta mettendo da parte le delusioni dovute a fallimenti, ripartenze dai dilettanti e sconfitte in campi di cui non si sapeva neanche l’esistenza.

All’orizzonte c’è il terzo anno consecutivo di dilettantismo, in quello che è il punto più basso della storia amaranto, recente e non. Ogni manifestazione di dissenso va ascoltata e, se possibile, sovvertita con quello che sarà costruito nel lungo periodo.

La società sta allestendo una rosa che, rispetto alle passate stagioni, dà la sensazione di essere all’altezza di vincere il campionato. Non una corazzata invincibile, ma sicuramente una Reggina completa nei diversi reparti, potenziata rispetto alla passata stagione e in grado di non temere nessuno.

Gli ultimi arrivi di Blondett e Di Grazia, in attesa di quello di un centravanti forte, elevano sensibilmente la cifra tecnica e di esperienza del gruppo a disposizione di Trocini.

In questo momento, almeno per quel che riguarda il prossimo campionato di Serie D, sembra si stiano trovando gli ingredienti giusti, ma può diventare difficile assemblarli in un ambiente che deve ritrovare compattezza.

