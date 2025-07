L'ex amaranto Totò Criniti: "Questa Reggina se aggiunge un bomber dominerà la stagione"

La nuova Reggina prende forma per la soddisfazione dell’allenatore. Si lavora sodo al “Sant’Agata” e dall’esterno giungono apprezzamenti. Totò Criniti, una sola stagione per lui in riva allo Stretto, promuove la squadra di Ballarino: «Se arriva un altro centravanti difficilmente prederanno il campionato. Non vedo rivali». L’ex trequartista risiede a Soverato e collabora col Genoa.

È convinto, quindi, che si centrerà l’obiettivo?

«Non ho dubbi. L’anno scorso la promozione diretta è sfuggita per un punto, adesso non sarà così».

Nissa e Nocerina però potrebbero inserirsi nella lotta?

«No. Reggio Calabria è una grande città di quasi duecentomila abitanti e non può essere paragonata né Caltanisetta né Nocera, realtà demograficamente più piccole. Gli amaranto, a mio parere, faranno un percorso netto e andranno in Lega Pro. La partenza dell’argentino Barranco non inciderà. Se un giocatore vuole andare via è giusto che venga accontentato».