Reggina, cinque gol per ingranare la marcia

Si torna a parlare di gol in casa Reggina, seppur per una semplice amichevole estiva a ranghi contrapposti al centro sportivo Sant’Agata. Sono cinque quelli visti nella prima uscita stagionale, in una contesa in cui ieri mattina si sono sfidati una squadra in maglia bianca e una di maglia nera.

A prevalere è stata la formazione in casacca chiara grazie alle reti di Palumbo, Ferraro e del giovanissimo e promettente Chirico (classe 2008, che ha appena rinnovato con un triennale). A segno per gli avversari Edera, autore di una doppietta. La prima frazione è durata una ventina di minuti, la seconda un po’ di più. Il motivo sta nel fatto che c’è stata una terza fase del match in cui Trocini ha schierato i tanti giovani aggregati al gruppo e qualche giocatore attualmente in prova.

