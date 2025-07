Luca Ferraro: «Reggina la mia grande occasione»

La Reggina per Luca Ferraro, 28 anni da compiere la prossima stagione, può diventare il treno più importante della carriera. «Deve essere – ha ammesso il centravanti – la mia occasione». Lo scorso anno è stato tra i singoli che più si è messo in evidenza in un grande Sambiase, squadra rivelazione del girone I 2024-2025. Per lui undici gol in campionato che gli sono valsi la chiamata amaranto e l’approdo in un club che dalla D vuole fuggire. Una potenziale svolta in una carriera che lo ha visto fare bene in categorie dilettantistiche, ma con le qualità per poter fare ancora meglio a livelli superiori. I tifosi della Reggina hanno ancora negli occhi il duello di straordinaria intensità che lo ha visto protagonista con Girasole nella passata stagione a Lamezia. Il difensore, spesso dominante nel confronto con gli attaccanti avversari, ha fatto fatica a contenere Ferraro. Adesso saranno compagni di squadra.

«Le mie sensazioni – ha evidenziato – sono positive. Ho trovato un gruppo già formato dalla passata stagione, sono tutti ragazzi eccezionali. Tutti quelli che, come me, sono nuovi arrivati mi hanno fatto una bellissima impressione».

