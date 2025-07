Reggina ecco il primo vero test: nel pomeriggio amichevole con i maltesi del Victoria Hotspurs Fc

Nuovo impegno del precampionato per la Reggina di Bruno Trocini che questo pomeriggio alle ore 17 affronta i maltesi del Victoria Hotspurs Fc. Si tratta del primo vero test per la formazione amaranto, considerato che quella di domenica scorsa era stata una sgambata a ranghi contrapposti con tempi decisamente inferiori rispetto a quelli regolamentari. Difficile dare una misura del livello dell’avversario. Di certo, pur trattandosi di amichevole, sarà partita vera. Nel parlare della sfida sul proprio sito la società ha ricordato il passato in Serie A degli amaranto e dunque ci sarà voglia di fare bene da entrambe le parti. I maltesi hanno vinto l’ultimo campionato del quarto livello del loro calcio, rappresentano un club che ha 77 anni di storia e che ha scelto di svolgere sei giorni di ritiro in Aspromonte. Alloggiano a Gambarie e a pochissima distanza svolgono i propri allenamenti. Esattamente lì dove oggi si disputerà l’amichevole: l’Italica Mountain Village di Cucullaro, che ospita un campo sintetico regolamentare.

Trocini probabilmente mischierà ancora le carte nello stilare le formazioni. In attesa del centravanti di alto livello che si giocherà il posto con Ferraro. La Reggina, che oggi giocherà dopo aver avuto la mattinata libera, domani sarà impegnata in una doppia seduta. Programma che sarà seguito anche venerdì 1 agosto, prima di un paio di giorni di riposo. La novità è che dall’1 al 17 agosto le sedute pomeridiane si svolgeranno al centro sportivo Sant’Agata a porte aperte. Fissate, inoltre, le amichevoli: il 6 agosto (con avversario da stabilire), la già prevista gara in casa della Salernitana per il Trofeo Angelo Iervolino il 10 agosto e il 13 agosto allenamento congiunto con l’Ardore. Ieri sono stati rivelati i numeri di maglia, oltre un mese prima a quanto avvenuto la passata stagione quando accadde addirittura il 30 agosto. Questo perché la squadra, al netto di un paio di interventi ancora da fare, è praticamente completata. Spicca la maglia numero 8 a Blondett. Porcino, invece, indosserà il numero 71 lasciando il 7 a Mungo. Un gesto che enfatizza la grande armonia nello spogliatoio. Lagonigro, invece, passa dall’81 all’1, il numero tradizionalmente indossato dal portiere titolare. La prestigiosa 10 sarà di Di Grazia, uno dei colpi più importanti del mercato estivo. Ecco l’elenco completo: 1 Lagonigro , 2 Adejo, 3 Distratto, 4 Salandria, 5 R. Girasole, 6 Simonetta, 7 Mungo, 8 Blondett, 9 Ferraro, 10 Di Grazia, 11 Ragusa, 12 Druetto , 16 Sturniolo, 17 Barillà, 19 Zenuni, 20 Edera, 21 Lanzillotta, 22 Marturano , 23 Correnti, 24 Laaribi, 25 Maisano, 29 Palumbo, 33 Fomete, 44 Grillo, 68 D. Girasole, 71 Porcino, 73 Chirico, 89 Pellicanò.