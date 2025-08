Reggina, prosegue il casting per l’attacco: tra gli obiettivi c'è anche Di Nardo

Qualità e quantità per la Reggina in attacco. Lo ha ricordato anche Bruno Trocini al termine del test con i maltesi del Victoria Hotspurs, lasciando intendere come gli arrivi di Edera e Di Grazia abbiano sostanzialmente innalzato il livello di scelta nella prima linea offensiva lì dove l’anno scorso c’erano già Ragusa e Grillo ed è arrivato anche un primo centravanti importante, ossia Ferraro (in doppia cifra l’anno scorso al Sambiase). Non è finita. La società vuole un’altra punta centrale e lo farà con un budget a disposizione che permette di fare un’offerta anche a profili di categoria superiore.

Va evidenziato, considerato che in altre occasioni si è fatto notare che i binari seguiti della sostenibilità non avevano probabilmente permesso di avvicinare certi calciatori disponibili sul mercato.

L’obiettivo che può esaltare la piazza è Adriano Montalto, fresco di rescissione del Catania e già con un passato sullo Stretto in B. A Reggio tutti conoscono le sue grandi qualità e lui stesso potrebbe essere disposto a scendere di categoria per indossare nuovamente l’amaranto. Il reciproco interesse potrebbe accelerare qualsiasi reattiva e già i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Nella lista dei possibili obiettivi c’è anche Antonio Di Nardo. 27 anni da compiere, 11 gol lo scorso anno in Serie C con il Campobasso.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale