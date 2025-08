Reggina, è Montalto l’attaccante preferito. Di Nardo sullo sfondo

Aspettando il centravanti, la Reggina ingaggia un altro portiere. Il club ha ufficializzato l’approdo in amaranto di Andrea Boschi. Si tratta di un estremo difensore nato nel 2006 e che nell’ultima stagione ha giocato nel Cynthialbalonga. Con i laziali ha giocato 27 partite nel girone G di Serie D nell’ultima stagione, in quella che è stata la sua prima esperienza tra i grandi. Le referenze sono dunque quelle di un under che ha già alle spalle un campionato giocato da protagonista.

Boschi è un prodotto del settore giovanile del Genoa (con cui è stato campione d’Italia Under 18 nel 2024). A Reggio Calabria entra nella rosa dei portieri che, ad oggi, comprende anche Lagonigro e Druetto. Tutti sono nati nel 2006, a testimonianza del fatto che tra i pali ci sarà sempre un calciatore under di quell’annata. Una scelta che facilita le rotazioni di giocatori di movimento, abbastanza comune in Serie D. Boschi sarà l’alternativa a un Lagonigro, che già nelle prime uscite del precampionato si è fatto notare per le proprie qualità e la buona personalità. Esattamente come era avvenuto lo scorso anno.

L’arrivo di Boschi non è una mossa a sorpresa, poiché per le squadre di D è sempre alta la necessità di essere vigili sul mercato degli under. Alla Reggina manca ancora almeno un terzino destro nato nel 2007 e resta probabile l’arrivo di Rocco Di Venosa (che era di proprietà della Lazio).

