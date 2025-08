Reggina, è Montalto l’obiettivo numero uno

Secondo giorno consecutivo di riposo per la Reggina, che riprenderà domani la preparazione pre-campionato con una doppia seduta al Sant’Agata. Sul mercato si farà ancora qualcosa; almeno un under e un attaccante importante da mettere al centro del tridente. L’obiettivo numero uno è Montalto. Negli ultimi giorni è diventata la possibilità più concreta, sorpassando tutte le altre opzioni. L’intesa può arrivare nei primi giorni della prossima settimana e il ritorno dell’attaccante a Reggio sarebbe molto apprezzato dai tifosi.

In attesa degli ultimi colpi, i primi test hanno permesso di togliere il velo alla squadra che sta nascendo. Non ci sono sorprese a livello tattico, per una Reggina che prosegue sulla linea della passata stagione. Quello che emerge è un’abbondanza di qualità e opzioni decisamente più elevata rispetto al passato.

