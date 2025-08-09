Reggina, debutto a Favara: poi il big-match con la Nissa

Sarà subito un inizio impegnativo quello che il destino ha voluto riservare alla Reggina. Sono stati resi noti i calendari della Serie D: la formazione amaranto debutterà in casa del Castrumfavara il 7 settembre con l’obbligo di far valere i pronostici e poi sarà subito scontro diretto con la Nissa al “Granillo il 14. La squadra di Caltanissetta è considerata la più vicina a quella di Trocini per valori tecnici e ci sarà l’occasione per stabilire subito le gerarchie di inizio campionato.

La Reggina deve scontare un turno di squalifica del campo. Diventa ancora più importante il fatto che potrà farlo nella gara di Coppa Italia di Serie D in programma il prossimo 31 agosto con la Vibonese. Si attende di definire la sede. Si può tirare un sospiro di sollievo rispetto al fatto che si potrà giocare con la spinta del pubblico una sfida, quella con la Nissa, che può valere tanto pur arrivando così presto.

Un anno fa, contro una delle candidate a vincere, la Reggina scoprì i propri limiti proprio nella prima uscita casalinga, nonché seconda di campionato.

