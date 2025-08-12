Reggina, c’è ottimismo. Trocini: "Positivo avere l’organico già completo"

Il test di domenica con la Salernitana ha accresciuto l’ottimismo sul futuro della Reggina. Rispetto ad un anno fa quando ancora c’era un’identità da trovare e altri rinforzi erano necessari, la squadra amaranto è decisamente più avanti. E lo si è visto anche nel confronto con una squadra di categoria superiore con cui è arrivata solo una sconfitta di misura.

«In un periodo - ha evidenziato Trocini - dove i carichi di lavoro sono importanti queste partite servono per conoscersi, per crescere fisicamente. Secondo me è stato un buon test per entrambe». L’obiettivo della Reggina in questo momento è arrivare al meglio alla prima di campionato.

«Noi - ha ricordato il tecnico cosentino sula stagione che inizierà - dobbiamo vincere. Abbiamo fatto una squadra con la volontà di vincere. Una cosa è dirlo, una cosa è farlo. Dovremo andare in campo e battagliare ogni domenica».

La consapevolezza è che in questa stagione tutti i tasselli siano al loro posto affinché l’approccio al campionato sia il migliore possibile. «La squadra - ha ammesso Trocini - in linea di massima è completa. Probabilmente prenderemo solo un altro ragazzo under. Di questo sono felice perché avere la rosa completa dopo pochi giorni di ritiro è sicuramente importante per un allenatore perché in questo periodo della stagione si cerca di creare il giusto affiatamento e la giusta alchimia».

La Reggina, come è noto, aspetta un terzino destro del 2007. Il nome che si fa da giorni è quello di Di Venosa, calciatore nativo di Locri e nell’ultima stagione alla Lazio. La percezione generale è che se si vincesse solo con il valore tecnico la Reggina avrebbe probabilmente già le mani sulla vittoria del campionato.

