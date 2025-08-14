Reggina tre volte in gol nel test con l’Ardore. Montalto segna su rigore

La Reggina chiude il ritiro con tre gol all’Ardore, formazione che milita nel campionato di Promozione. Nell’allenamento congiunto sono andati a segno Montalto e Rosario Girasole nel primo tempo, Porcino nel finale.

L’attesa era soprattutto per il centravanti, alla prima uscita da quando è tornato in amaranto. La rete, seppur su rigore, è arrivata dopo circa venti minuti. Ma nella prima mezz’ora si è mosso tanto sempre pronto a ricevere i suggerimenti dei compagni.

La Reggina si è schierata ancora con il 4-3-3: Boschi (classe 2006) in porta, Palumbo (2005), Adejo, R.Girasole, Distratto (2007) in difesa, Zenuni, Mungo e Correnti a centrocampo; Ragusa, Montalto e Grillo in attacco. L’occasione è stata utile per consolidare meccanismi che sembrano ormai ben oliati. Più spazio a chi non aveva giocato domenica scorsa a Salerno. Ancora fuori a riposo per precauzione Di Grazia, che già alla ripresa dovrebbe essere pronto. La squadra da oggi avrà tre giorni e mezzo di riposo e tornerà ad allenarsi domenica pomeriggio.

La Reggina avrà sempre i terzini under. A sinistra si giocheranno il posto Francesco Distratto (classe 2007) e Denis Fomete (2005). Il primo proviene dal Napoli. «Noi nuovi - dice - siamo stati accolti bene. A me piace molto spingere, ma cerco di non essere da meno in fase difensiva. Mi piace calciare e mettere palle in mezzo per far fare gol ai compagni».

All'orizzonte la sfida con il fratello gemello Donato dell’Enna. «Ho visto - dice - che sarà il 23 novembre in casa loro. Lui è un esterno offensivo d’attacco di sinistra, anche lui molto veloce e brevilineo».

Capace di attaccare è anche Denis Fomete, esterno di sinistra. «Sono - dice - un terzino di spinta, è la cosa che mi viene meglio». Sul confronto con Distratto dice: «Lui è un terzino molto tecnico, magari a livello fisico sono più avvantaggiato. Qui c’è un gruppo molto affiatato. Mi trovo bene con tutti e sono molto contento di questo. Sto legando molto con Adejo che mi dà una grande mano su molti aspetti».

Abbonamenti. Oggi si chiude la prelazione per il rinnovo degli abbonamenti della passata stagione. Si viaggia già verso quota 2000. Ieri è stato annunciato che da lunedì sarà aperta la vendita libera con prezzi diversi. Si parte dal minimo di 100 euro per la Curva Sud (80 euro per la fascia 14-17 anni, 70 euro per Under 14, donne e over 65).