La Reggina riparte dai fedelissimi, sono 2056 i tifosi già abbonati

Torna a lavorare nel pomeriggio la Reggina dopo tre giorni e mezzo di vacanza, a oltre tre settimane dall’inizio del ritiro. Un periodo in cui si è lavorato molto sul piano atletico, provando nel contempo a consolidare le certezze tattiche della passata stagione.

C’è poi chi come Adriano Montalto, arrivato da pochi giorni, ha continuato a lavorare al centro sportivo. L’attaccante, tramite i suoi canali social, si è mostrato al lavoro in palestra. I tifosi amaranto aspettano i suoi gol, conoscendo il valore di un calciatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza in categorie superiori alla D. Negli ultimi allenamenti congiunti non sempre si è vista una Reggina brillante, un aspetto facilmente comprensibile in un periodo in cui i carichi di lavoro sono pesanti. Seppur non vada dimenticato che la squadra di Trocini solo una settimana fa ha retto bene l’impatto con la Salernitana, squadra di categoria superiore e che già stasera avrà il primo impegno ufficiale.

