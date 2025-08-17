Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / La Reggina riparte dai fedelissimi, sono 2056 i tifosi già abbonati

La Reggina riparte dai fedelissimi, sono 2056 i tifosi già abbonati

Un anno fa erano quasi 200 in più ma le sottoscrizioni senza prelazione scatteranno da domani. La squadra torna al lavoro dopo tre giorni di pausa. Attesa per i prossimi test precampionato

Torna a lavorare nel pomeriggio la Reggina dopo tre giorni e mezzo di vacanza, a oltre tre settimane dall’inizio del ritiro. Un periodo in cui si è lavorato molto sul piano atletico, provando nel contempo a consolidare le certezze tattiche della passata stagione.
C’è poi chi come Adriano Montalto, arrivato da pochi giorni, ha continuato a lavorare al centro sportivo. L’attaccante, tramite i suoi canali social, si è mostrato al lavoro in palestra. I tifosi amaranto aspettano i suoi gol, conoscendo il valore di un calciatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza in categorie superiori alla D. Negli ultimi allenamenti congiunti non sempre si è vista una Reggina brillante, un aspetto facilmente comprensibile in un periodo in cui i carichi di lavoro sono pesanti. Seppur non vada dimenticato che la squadra di Trocini solo una settimana fa ha retto bene l’impatto con la Salernitana, squadra di categoria superiore e che già stasera avrà il primo impegno ufficiale.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province