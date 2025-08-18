Reggina, due “top team” costruiti per vincere

La Reggina si affaccia al prossimo campionato di Serie D da favorita. Lo fa grazie ad una rosa di calciatori che, già a metà agosto, permette a Trocini di poter schierare almeno due undici di alto livello.

La squadra amaranto lo scorso anno ha perso il campionato per un punto, ma anche per almeno due motivi. Non è arrivata abbastanza pronta all’inizio della stagione, perdendo subito punti importanti e sistemando poi le cose con gli arrivi di Trocini, Lagonigro e Grillo. E poi perché si è presentata allo scontro diretto decisivo con il Siracusa senza quest’ultimo e Barillà, non avendo sostituti paragonabili per caratteristiche.

